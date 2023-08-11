11 августа 2023, 15:22
Президенту академии футбольного клуба «Спартак» разбили автомобиль в Москве
Shot: в Москве разбили автомобиль BMW президента академии футбольного «Спартака» Родионова
Президент академии футбольного клуба «Спартак» Сергей Родионов обратился к сотрудникам полиции с заявлением о порче его автомобиля марки BMW. Telegram-канале Shot сообщил, что несколько дней назад неизвестные разнесли иномарку бывшего футболиста.
Источник уточнил, что вечером 9 августа Родионов припарковал свою машину под окнами дома. Утром, подойдя к машине, он увидел, что кто-то выбил заднее стекло иномарки, а также вырвал и похитил руль за 150 тысяч рублей. Более того, преступники разбили всю переднюю мультимедийную панель и спидометр, но унести не смогли и бросили их на сиденье.
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Авторы канала добавили, что в автомобиле также лежали дорогие очки, аккредитация на матчи красно-белых и пропуск на стадион. Точную сумму ущерба позже назовут эксперты. Полицейские приступили к установлению всех обстоятельств произошедшего. Сейчас они изучают камеры с места ЧП.
Сергей Родионов заступил на должность руководителя академии футбольного «Спартак» в 2019 году. Вместе с клубом он трижды становился чемпионом СССР и дважды — России.
Ранее мужчина кинул учебную гранату в машину в районе Москва-Сити. Владелец получившего повреждения авто обратился в экстренные службы.
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