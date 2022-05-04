«Президента СССР» посадили на 8 лет

Бывший стоматолог получил восемь лет колонии за управление запрещенной в РФ экстремистской организацией «Союз славянских сил Руси»* (СССР*). Об этом РИА «Новости» сообщила пресс-секретарь суда Анна Малиновская.

«Суд назначил наказание в виде восемь лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима», — сказала она.

Участники СССР* не признают легитимность Российской Федерации. Они являются сторонниками теории заговора, согласно которой Советский Союз юридически все еще продолжает существовать.

Против главы СССР* правоохранители возбудили уголовное дело по части первой статьи 282.2 УК РФ «Организация деятельности экстремистской организации». Мужчину обвинили во внутреннем управлении СССР*. Также следователи считают, что фигурант вербовал новых участников и размещал в интернете пропагандистские ролики, в том числе со своим участием.

* «Союз славянских сил Руси» (СССР) — организация признана экстремистской и запрещена в России.