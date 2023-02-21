Происшествия 21 февраля 2023, 10:31 Президента лиги NFC по грэпплингу и ММА застрелили в Дербенте, есть подозреваемые — СМИ Telegram-канал «112»: в Дербенте убили президента лиги NFC по грэпплингу и ММА Марданова

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В Дербенте застрелили президента лиги NFC по грэпплингу и ММА Видади Марданова, сообщил Telegram-канал «112». По его данным, в преступлении заподозрили 27-летнего Тимура Асадова и 23-летнего Абдумислима Муртазалиева. Их разыскивает полиция.

По данным канала, все произошло на улице Гагарина сегодня около 04:00. Спортсмен вышел с кем-то поговорить, однако в него выстрелили. После этого убийцы скрылись. Сообщается, что подозреваемые могут передвигаться в автомобиле «Лада Приора» с подмосковными номерами.

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Официальной информации о происшествии у СК и МВД пока нет.

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Видади Марданов — многократный чемпион мира по джиу-джитсу и грэпплингу.

В январе бойца ММА Георгия Гаглоева нашли мертвым в поезде Москва — Владикавказ. Поначалу СМИ предполагали, что смерть была насильственной и была как-то связана с тем, что спортсмен пытался расследовать причины пропажи своей тети Риммы Гаглоевой. Однако силовики не нашли криминала в смерти бойца.