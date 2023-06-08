Происшествия 08 июня 2023, 13:27 Президент России пока не планирует посетить Херсонскую область — Песков Представитель Кремля Песков: Путин пока не планирует посетить Херсонскую область РИА «Новости»

Читать 360tv в

Президент России Владимир Путин держит на контроле ситуацию в Херсонской области, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, пока российский лидер не планирует посещение зоны бедствия после разрушения Каховской ГЭС, сообщил ТАСС.

«Вы знаете, что [президент] держит под контролем ситуацию на Херсонщине после диверсии на плотине, подрыва плотины», — сказал Песков в ответ на вопрос журналистов.

Реклама

Представитель Кремля напомнил, что Путин 7 июня поручил усилить в регионе присутствие МЧС, оказать помощь жителям и активно включиться в работу по ликвидации последствий катастрофы.

В Херсонской области действует режим ЧС. Удар по Каховской ГЭС украинские военные нанесли 6 июня. На объекте разрушились задвижки, последовал неконтролируемый сброс воды. Часть населенных пунктов начало затапливать. В области проводят эвакуацию людей.

Утром 8 июня ВСУ нанесли удар по месту сбора жителей в городе Голая Пристань.