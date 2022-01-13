«Президент-Отель» сняли на видео после обрушения лифта с людьми

Корреспонденты «360» сняли на видео «Президент-Отель» в Москве после обрушения лифта, в котором погибли два человека. Видно, как на место подъезжают такси, некоторые люди вышли на улицы. Стало также известно, что СК возбудил уголовное дело по факту падения лифта — об услугах, которые не отвечают мерам безопасности.

Лифт был предназначен для персонала, погибли двое сотрудников подрядной организации. Они занимались работами по обслуживанию лифта. Один мужчина момент падения был внутри самой кабины, второй — сверху. Сейчас на месте работают правоохранительные органы, им предстоит выяснить причины произошедшего.

По предварительным данным, к падению лифта привело нарушение техники безопасности. Делом занялась московская прокуратура, которая выяснит подробности, проверит выполнение законодательства РФ и даст произошедшему правовую оценку.

Федеральное государственное унитарное предприятие «Гостиничный комплекс «Президент-отель», расположенное на Большой Якиманке, дом 24, находится в ведении Управления делами президента РФ.