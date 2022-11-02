Президент IBA поможет шестилетнему мальчику, которого сбила машина в Татарске | 360°

Происшествия 02 ноября 2022, 19:09 Президент IBA поможет шестилетнему мальчику, которого сбила машина в Татарске Президент IBA Кремлев поможет 6-летнему мальчику Богдану после ДТП в Татарске Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев поспособствует лечению шестилетнего Богдана из Татарска Новосибирской области, которого сбила машина. Если врачи разрешат, боксеры добьются перевозки малыша на лечение в Москву. Об этом Кремлев написал в своем Telegram-канале.

Авария случилась в конце октября. По имеющейся информации, директор Татарского дорожно-ремонтного строительного управления сбил ребенка, искавшего кошку во дворе, и скрылся. Богдан с переломом бедра и черепно-мозговой травмой сам добрался до дома. Его отвезли в реанимацию. В отношении водителя возбудили уголовное дело по статье «Оставление в опасности». Кроме того, его уже арестовали на 11 суток за административное нарушение — побег с места ДТП.

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Умар Кремлев увидел в интернете видео с моментом аварии и не остался равнодушным.

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«Мы всей нашей боксерской семьей не оставим Богдана в такой жуткой ситуации. Мы готовы помочь всем, что в наших силах!» — заявил Кремлев.

Он отметил, что пострадавший Богдан — «настоящий мужчина», и выразил уверенность в том, что он выздоровеет и станет еще сильнее.