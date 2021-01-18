Президент горнолыжной федерации «Домбай» погиб при сходе лавины. Поисковые работы приостановлены из-за метели

Погибшим при сходе снежной лавины на горе Мусса-Ачитара в поселке Домбай оказался мужчина, который работал инструктором. Об этом «360» рассказал инструктор по лыжам с горы Домбай. Он также добавил, что сейчас поисковые работы временно приостановились из-за сильной метели.

Собеседник «360» также добавил, что пока нет заявлений о том, что кто-то еще может находиться под лавиной.

Погибшем мужчиной оказался президент федерации горнолыжного спорта и сноуборда «Домбай» Хаджи-Мурат Маршанкулов, сообщил ТАСС со ссылкой на его сына Шамиля Маршанкулова.

«Это мой отец, да, президент федерации. Не удалось спасти. Сейчас жду, спускают [тело]», — сказал Шамиль Маршанкулов. По его словам, когда они со своим работником «возились с бугелем», услышали выстрелы, и увидели, что несется лавина.

«Начали вниз убегать, я посмотрел, он у дверей [вагончика] стоял и в самый пик попал. Нас накрыло, но мы выбрались, начали его искать — ни вагона, ничего не было», — сказал собеседник агентства.

Лавина сошла на лыжную трассу на горе Мусса-Ачитара в Домбае в понедельник, 18 января. По предварительной информации, снежная волна накрыла два вагончика, где располагались пункты проката горнолыжного снаряжения. В тот момент там находились от четырех до 12 человек.

Прибывшие на место спасатели помогли выбраться из снежной ловушки шести людям. Предварительной причиной схода снега назвали сейсмическое воздействие от другой лавины, которую принудительно спустили в другой точке. Региональный главк МЧС уточнил, что с 17 по 19 января в Карачаево-Черкесии действует предупреждение о лавинной опасности. Прокуратура республики начала проверку.