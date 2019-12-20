Глава Федерации футбола Мордовии стал жертвой ДТП под Саранском

Недалеко от Саранска в ночь на 20 декабря произошла авария, в которой погиб президент Федерации футбола Мордовии Александр Яшков. Его похоронят в пригороде, рядом с матерью.

Информацию о случившемся разместил паблик «Футбол Мордовии» в социальной сети «ВКонтакте». Известно, что Яшков возвращался с конференции Российского футбольного союза, которая состоялась в Москве.

«Нет слов, чтобы описать всю горечь утраты… Светлая память замечательному человеку, посвятившему свою жизнь футболу и его развитию в родной республике», — отмечено в сообщении.

По информации РИА «Новости», в ДТП Яшков попал в Старошайговском районе. До Саранска он не доехал около 60 километров.

«Александр Викторович <…> будет похоронен завтра на Посопе, пригороде Саранска, рядом с матерью», — уточнил собеседник издания.

В 2018 году Саранск стал одним из городов, которые приняли матчи чемпионата мира по футболу.