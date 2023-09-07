Происшествия 07 сентября 2023, 18:07 Президент Федерации велоспорта Екимов: у тренера попавших в аварию велосипедистов не было разрешения на тренировку

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У тренера группы велосипедистов, попавшей в ДТП в Ленинградской области, не было разрешения от руководства проводить тренировку на трассе. Об этом сообщил президент Федерации велосипедного спорта России Вячеслав Екимов сайту телеканала «Звезда».

По его словам, формально организованной велогруппе можно было ехать по оживленной автодороге, однако тренеру следовало принимать решения исходя из логики.

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Отмечается, что авария с участием несовершеннолетних велосипедистов и КамАЗа произошла 7 сентября, в ДТП погибли двое детей.