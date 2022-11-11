Происшествия 11 ноября 2022, 10:58 Президент Федерации панкратиона Забайкалья погиб в Чите Министр спорта региона Середкин подтвердил гибель главы федерации панкратиона Забайкалья "ВКонтакте"

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Глава Федерации панкратиона Забайкальского края Олег Сороканюк погиб в Чите. Об этом сообщил министр физической культуры и спорта региона Андрей Середкин. Соболезнования опубликовал Telegram-канал Минспорта Забайкальского края.

Фото: Минспорт Забайкальского края / "ВКонтакте"

Олегу Сороканюку было 32 года. Министр физической культуры и спорта региона назвал гибель спортсмена настоящей трагедией.

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«Это настоящая трагедия, что нас покинул Олег Сороканюк. Будучи на посту руководителя федерации панкратиона Забайкальского края, он подготовил не одно поколение спортсменов, которые сейчас добились высоких результатов в спорте», — сказано в сообщении.

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По словам главы ведомства, Сороканюк был талантливым руководителем и организатором, который помогал решать все задачи, стоящие перед федерацией.

«Потеря невосполнима, но дело, начатое Олегом Вячеславовичем, будет продолжаться в его воспитанниках. Наши соболезнования семье и близким покойного. Скорбим вместе с вами», — отметил Андрей Середкин.

В министерстве уточнили, что прощание со спортсменом состоится 13 ноября в ритуальном зале Забайкальской мемориальной компании в Чите.

Сороканюк трижды выигрывал чемпионат России и один раз — Европы по универсальному карате.

Источник сообщил РИА «Новости», что спортсмен, проходивший свидетелем по делу об истязании в детском лагере «Жемчужина», покончил с собой.