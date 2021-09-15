Президент байкерского клуба погиб в Перми

Президент Чайковского байкерского клуба Роман Ермаков попал в аварию в Перми. Мужчина погиб. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на соцсети.

Появилось также видео с места происшествия. На нем видно, что мужчина врезался в столб на высокой скорости. «Сегодня возле „Горизонта“ разбился на своем байке президент Чайковского байкерского клуба Роман Ермаков», — говорится в сообщении. Близким людям Ермакова выразили соболезнования.