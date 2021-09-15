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    15 сентября 2021, 23:10

    Президент байкерского клуба погиб в Перми

    Дарья Морозова

    Президент Чайковского байкерского клуба Роман Ермаков попал в аварию в Перми. Мужчина погиб. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на соцсети.

    Появилось также видео с места происшествия. На нем видно, что мужчина врезался в столб на высокой скорости.

    «Сегодня возле „Горизонта“ разбился на своем байке президент Чайковского байкерского клуба Роман Ермаков», — говорится в сообщении.

    Близким людям Ермакова выразили соболезнования.