15 сентября 2021, 23:10
Президент байкерского клуба погиб в Перми
Президент Чайковского байкерского клуба Роман Ермаков попал в аварию в Перми. Мужчина погиб. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на соцсети.
Появилось также видео с места происшествия. На нем видно, что мужчина врезался в столб на высокой скорости.
«Сегодня возле „Горизонта“ разбился на своем байке президент Чайковского байкерского клуба Роман Ермаков», — говорится в сообщении.
Близким людям Ермакова выразили соболезнования.