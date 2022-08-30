Превышения ПДК вредных веществ на станции «Владыкино» в Москве не обнаружили

Превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ на станции «Владыкино» не выявлено, сообщили «360» в департаменте по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы. Эксперты прибыли на станцию из-за разбитой банки брома.

«Был проведен экспресс-анализ на 12 показателей, превышения ПДК не выявлено. Вещество разлили возле турникета», — уточнили в пресс-службе ведомства.

В настоящее время станция «Владыкино» работает в штатном режиме, она открыта для входа и выхода пассажиров. Движение на Серпуховско-Тимирязевской линии также осуществляется в обычном режиме.