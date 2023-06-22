Эксклюзив 22 июня 2023, 18:04 Превышения норм концентрации вредных веществ не выявили в зоне пожара на юге Москвы Источник «360»: превышения норм ПДК не выявили в зоне пожара на юге Москвы

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Превышения норм предельно допустимых концентраций (ПДК) вредных веществ не зафиксировали в зоне пожара на мусоросжигательном заводе в Москве. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

По его данным, в ходе тушения огня вертолеты выполнили 56 сбросов воды.

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Мусоросжигательный завод, где произошло ЧП, расположен на Дорожной улице. Изначально было известно, что площадь пожара составляет 150 квадратных метров, но быстро она выросла до 900 «квадратов».

На место ЧП оперативно прибыли спасатели, они присвоили возгоранию первый ранг сложности. Всего в тушении приняли участие два вертолета, воду они брали из прудов.

По предварительной информации, при пожаре не пострадал. Московская прокуратура взяла расследование обстоятельств и причин произошедшего под свой контроль.

Ранее стало известно, что возгорание на заводе локализовали.