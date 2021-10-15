Превышения концентрации загрязняющих веществ после происшествия на КПО в Шатуре не было — МинЖКХ Подмосковья
Министерство ЖКХ Подмосковья прокомментировало происшествие на КПО в Шатуре
Проверка не выявила загрязняющих веществ в воздухе после происшествия на территории комплекса по переработке отходов «Прогресс» в городском округе Шатура. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства ЖКХ Московской области.
«Произошло локальное повреждение емкости — усреднителя фильтрата. В результате частично обрушились верхние бетонные плиты перекрытия. Жертв и пострадавших нет», — сказали в министерстве.
Комплекс по переработке отходов продолжает работать в штатном режиме. Ситуация находится на контроле Министерства ЖКХ Московской области.
В данный момент на месте работает комиссия, которая выясняет все обстоятельства и причины случившегося. Представители администрации городского округа, Министерства ЖКХ Подмосковья, строители комплекса и разработчики проектной документации составили протокол по факту случившегося.
Мониторинг компонентов окружающей среды не выявил превышения концентраций загрязняющих веществ на территории комплекса по переработке отходов.