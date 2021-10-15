Проверка не выявила загрязняющих веществ в воздухе после происшествия на территории комплекса по переработке отходов «Прогресс» в городском округе Шатура. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства ЖКХ Московской области.

«Произошло локальное повреждение емкости — усреднителя фильтрата. В результате частично обрушились верхние бетонные плиты перекрытия. Жертв и пострадавших нет», — сказали в министерстве.

Комплекс по переработке отходов продолжает работать в штатном режиме. Ситуация находится на контроле Министерства ЖКХ Московской области.

В данный момент на месте работает комиссия, которая выясняет все обстоятельства и причины случившегося. Представители администрации городского округа, Министерства ЖКХ Подмосковья, строители комплекса и разработчики проектной документации составили протокол по факту случившегося.

Мониторинг компонентов окружающей среды не выявил превышения концентраций загрязняющих веществ на территории комплекса по переработке отходов.