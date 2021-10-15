facebook_pixel
    15 октября 2021, 18:21

    Превышения концентрации загрязняющих веществ после происшествия на КПО в Шатуре не было — МинЖКХ Подмосковья

    Министерство ЖКХ Подмосковья прокомментировало происшествие на КПО в Шатуре

    Анатолий Минкин

    Проверка не выявила загрязняющих веществ в воздухе после происшествия на территории комплекса по переработке отходов «Прогресс» в городском округе Шатура. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства ЖКХ Московской области.

    «Произошло локальное повреждение емкости — усреднителя фильтрата. В результате частично обрушились верхние бетонные плиты перекрытия. Жертв и пострадавших нет», — сказали в министерстве.

    Комплекс по переработке отходов продолжает работать в штатном режиме. Ситуация находится на контроле Министерства ЖКХ Московской области.

    В данный момент на месте работает комиссия, которая выясняет все обстоятельства и причины случившегося. Представители администрации городского округа, Министерства ЖКХ Подмосковья, строители комплекса и разработчики проектной документации составили протокол по факту случившегося.

    Мониторинг компонентов окружающей среды не выявил превышения концентраций загрязняющих веществ на территории комплекса по переработке отходов.