Эксклюзив 13 марта 2023, 08:22 Превышение норм концентрации вредных веществ не зафиксировали в зоне пожара на складе в Одинцово МЧС: нормы концентрации вредных веществ не превышены в зоне пожара на складе в Одинцово

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Превышения норм предельно допустимых концентраций вредных веществ не зафиксировали в зоне пожара на складе в Одинцово. Об этом сообщили «360» в ГУ МЧС России по Московской области.

«На месте работает дежурная смена ПСО-1 ГКУ МО „Мособлпожспас“ (химический), превышения норм ПДК вредных веществ не зафиксировано», — отметили в ведомстве.

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В региональном МЧС рассказали, что в понедельник в 03:20 очевидец сообщил о возгорании в нежилом здании на улице Зеленая. Внутри склада, который загорелся, находились автомобили и стройматериалы.

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В ведомстве уточнили, что по предварительной информации пострадавших нет. В 5:30 возгорание локализовали на площади более 4,3 тысячи квадратных метров, в 6:25 — ликвидировали открытое горение. К тушению пожара привлекли 83 спасателя и 23 машины.

Ранее последствия крупного пожара на складе в Одинцове сняли на видео.