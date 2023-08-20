20 августа 2023, 19:17
Превращенную в ругательство надпись «Сукко» на склоне горы исправили под Анапой
МВД: в Сукко исправили испорченную надпись на склоне горы
Испорченной вандалами надписи «Сукко» на склоне горы рядом с одноименным селом вернули прежний вид. Об этом сообщили в Telegram-канале ОМВД по городу Анапе.
В ведомстве уточнили, что надпись испортили неизвестные хулиганы минувшей ночью, выложив на склоне бранное слово.
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«Утром при участии представителей органов ТОС и неравнодушных жителей надпись исправили», — добавили в полиции.
Нарушителей пока не установили. Проверка по факту случившегося продолжается. По ее итогам примут процессуальное решение, заключили в ОМВД.
В пресс-службе управления ведомства по Краснодарскому краю в комментарии РИА «Новости» ранее заявили, что подобная атака вандалов на надпись произошла впервые.
Полиция
Вандализм
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