Происшествия 20 августа 2023, 19:17 Превращенную в ругательство надпись «Сукко» на склоне горы исправили под Анапой МВД: в Сукко исправили испорченную надпись на склоне горы

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Испорченной вандалами надписи «Сукко» на склоне горы рядом с одноименным селом вернули прежний вид. Об этом сообщили в Telegram-канале ОМВД по городу Анапе.

В ведомстве уточнили, что надпись испортили неизвестные хулиганы минувшей ночью, выложив на склоне бранное слово.

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«Утром при участии представителей органов ТОС и неравнодушных жителей надпись исправили», — добавили в полиции.

Нарушителей пока не установили. Проверка по факту случившегося продолжается. По ее итогам примут процессуальное решение, заключили в ОМВД.

В пресс-службе управления ведомства по Краснодарскому краю в комментарии РИА «Новости» ранее заявили, что подобная атака вандалов на надпись произошла впервые.