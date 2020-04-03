Преступную группу задержали за незаконный сбыт наркотиков и хранение оружия

Мужчины, состоящие в преступной группе, продавали метадон в Невском районе Санкт-Петербурга.

В отношении 46-летнего мужчины была проведена проверочная закупка в январе. Тогда у него изъяли 0,35 грамма метадона и завели уголовное дело. В феврале также нашли наркотики у другого участника группы. А в апреле у третьего подозреваемого проводился обыск. Сотрудники правоохранительных органов изъяли у него наркотики и револьвер Наган Р-1, патроны, пистолет «Вальтер».

На всех участников завели уголовные дела.