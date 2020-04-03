03 апреля 2020, 12:08
Преступную группу задержали за незаконный сбыт наркотиков и хранение оружия
В Санкт-Петербурге задержали преступную группу. Она подозревается в незаконном сбыте наркотиков и хранение оружия. Заведено уголовное дело. Об этом написал сайт «Невские новости».
Мужчины, состоящие в преступной группе, продавали метадон в Невском районе Санкт-Петербурга.
В отношении 46-летнего мужчины была проведена проверочная закупка в январе. Тогда у него изъяли 0,35 грамма метадона и завели уголовное дело. В феврале также нашли наркотики у другого участника группы. А в апреле у третьего подозреваемого проводился обыск. Сотрудники правоохранительных органов изъяли у него наркотики и револьвер Наган Р-1, патроны, пистолет «Вальтер».
На всех участников завели уголовные дела.