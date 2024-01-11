Происшествия 11 января 2024, 22:20 Преступную группу, легализовавшую 9 тысяч мигрантов, задержали в Ленобласти Unsplash

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Правоохранители задержали преступную группу, подзреваемую в незаконном оформлении документов мигрантам, сообщила пресс-служба СУ СК России по Ленинградской области. По версии следствия, они успели легализовать свыше девяти тысяч приезжих.

Среди задержанных оказались разработавший схему лидер группы, двое сотрудников правоохранительных органов и двое представителей коммерческих организаций, предоставлявших мигрантам места для временного размещения.

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По информации СК, свою работу преступная группа начала в 2020 году, ориентируясь на приезжих из Центральной и Средней Азии. Предположительно, сотрудники компаний выдавали мигрантам ложные документы и искали фиктивные места для их временной прописки, чаще всего на территории туристической деревни в Кингисеппском районе. Затем полицейские составляли на приезжих протоколы об административых правонарушениях, которые защищали их от депортации.

Массовые задержания мигрантов прошли в Санкт-Петербурге в новогоднюю ночь. Всего полицейские задержали около трех тысяч приезжих, 600 из них оказались нарушителями миграционного законодательства.