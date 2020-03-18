18 марта 2020, 12:11
Преступница украла драгоценности из квартиры третьеклассника
Неизвестная пришла в квартиру к ученику третьего класса и забрала все драгоценности. Общая сумма хищений — 15 тысяч рублей. Об этом сообщили «Невские новости».
Злоумышленница встретила мальчика на улице и пошла за ним до дома на проспекте Науки в Калининском районе Санкт-Петербурга.
Мама школьника заявила в полицию о пропаже драгоценностей из квартиры.
Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что воровка зашла за третьеклассником в квартиру и попросила воду и хлеб. Пока он отвлекся, злоумышленница что-то искала в комнате. Затем, по словам ребенка, он проводил преступницу до соседнего подъезда.