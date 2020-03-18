Преступница украла драгоценности из квартиры третьеклассника

Злоумышленница встретила мальчика на улице и пошла за ним до дома на проспекте Науки в Калининском районе Санкт-Петербурга.

Мама школьника заявила в полицию о пропаже драгоценностей из квартиры.

Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что воровка зашла за третьеклассником в квартиру и попросила воду и хлеб. Пока он отвлекся, злоумышленница что-то искала в комнате. Затем, по словам ребенка, он проводил преступницу до соседнего подъезда.