Происшествия 19 июля 2023, 12:03 Преступников, продававших взятые в кредит автомобили, раскрыли в Москве — СМИ Baza: деятельность банды мошенников по продаже взятых в кредит машин раскрыли в Москве РИА «Новости»

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В Москве банда мошенников брала кредиты по липовым документам на автомобили и продавала их незаконным способом. Злоумышленников раскрыли сотрудники правоохранительных органов. Одного из подозреваемых задержали, сообщил Telegram-канал Baza.

По данным СМИ, группа преступников начала свою деятельность в 2019 году. Они брали кредиты в банках на покупку автомобилей, а затем вносили два-три платежа для видимости надежных заемщиков и пропадали.

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Далее злоумышленники продавали машины и делили между собой прибыль. Среди таких автомобили были BMW X3, X5, Kia K5 и Sportage.

«Полиции удалось задержать одного подозреваемого — им оказался 38-летний мужчина», — говорится в сообщении.

Правоохранительные органы проведут расследование, выяснят все обстоятельства дела и примут меры.

Ранее деятельность сообщества теневых банкиров пресекли на северо-западе Москвы.