Происшествия 19 января 2023, 14:44 Преступники разбились на угнанном самолете в Аргентине

Читать 360tv в

Пятеро преступников попытались угнать легкомоторный самолет из ангара аэроклуба Вилья Анхела в провинции Чако, но в результате погибли. Об этом сообщило ИА Nation news со ссылкой на издание Diario Norte.

Добычей угонщиков стал самолет, оборудованный скрытой системой блокировки. Она не дала преступникам открыть подачу топлива, и результате самолет рухнул в семи километрах от взлетной полосы. Все, кто был на борту, погибли.

Реклама

Полиция отправила останки на экспертизу для установления личностей преступников. Предполагается, что это наркоторговцы из соседнего государства.

Реклама