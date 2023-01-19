19 января 2023, 14:44
Преступники разбились на угнанном самолете в Аргентине
Пятеро преступников попытались угнать легкомоторный самолет из ангара аэроклуба Вилья Анхела в провинции Чако, но в результате погибли. Об этом сообщило ИА Nation news со ссылкой на издание Diario Norte.
Добычей угонщиков стал самолет, оборудованный скрытой системой блокировки. Она не дала преступникам открыть подачу топлива, и результате самолет рухнул в семи километрах от взлетной полосы. Все, кто был на борту, погибли.
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Полиция отправила останки на экспертизу для установления личностей преступников. Предполагается, что это наркоторговцы из соседнего государства.
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Аргентина
Авиакатастрофы
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