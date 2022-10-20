Преступники отрезали мужчину руку мачете и прострелили ноги в Иркутской области | 360°

Происшествия 20 октября 2022, 14:28 Преступники отрезали мужчину руку мачете и прострелили ноги в Иркутской области

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Полиция ищет опасных преступников, которые жестоко изувечили мужчину в Иркутской области. Об этом сообщило ИА Nation News.

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Это произошло вечером 1 сентября. Четверо преступников избили мужчину, отрезали ему кисть руки с помощью мачете и прострелили ноги из ружья. Несмотря на тяжелые ранения, пострадавшему удалось спастись. Полицейские задержали двоих подозреваемых, еще двух участников группировки до сих пор ищут.