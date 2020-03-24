Преступника задержали за насилие и убийство в США спустя 35 лет

По информации «Экспресс газеты», разгадать преступление помогла компания Parabon NanoLabs. Ее специалисты используют ДНК-фенотипирование. Они изучили ДНК с окурка, который ранее обнаружили рядом с жертвой. Таким образом удалось выйти на Дэниела Леонарда Уэллса, которому исполнилось уже 57 лет.

Злоумышленника задержали. Сейчас он получил обвинения в сексуальном насилии и убийстве.