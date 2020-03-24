24 марта 2020, 11:10
Преступника задержали за насилие и убийство в США спустя 35 лет
Сотрудники полиции в американском штате Флорида задержали мужчину через 35 лет после совершенного преступления. В 1985 году он изнасиловал и задушил 23-летнюю девушку. Об этом сообщила Lenta.ru со ссылкой на местную газету Pensacola News Journal.
По информации «Экспресс газеты», разгадать преступление помогла компания Parabon NanoLabs. Ее специалисты используют ДНК-фенотипирование. Они изучили ДНК с окурка, который ранее обнаружили рядом с жертвой. Таким образом удалось выйти на Дэниела Леонарда Уэллса, которому исполнилось уже 57 лет.
Злоумышленника задержали. Сейчас он получил обвинения в сексуальном насилии и убийстве.