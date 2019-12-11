Преступник спустя восемь лет сознался в убийстве девочки

Задержанный мужчина рассказал, что в 2011 году изнасиловал и задушил ребенка. Он также признался, что спрятал тело убитой в лесу.

По данным следственного комитета, в городе Волосово 26 марта 2011 мужчина изнасиловал потерпевшую в своем доме. После содеянного он задушил девочку. Тело убитой преступник спрятал в лесном массиве недалеко от деревни Извара и накидал снег на труп.

Следствие с участием задержанного собирают доказательства по делу. Преступнику грозит наказание по статье УК РФ «Убийство малолетней».