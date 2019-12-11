Преступник спустя восемь лет сознался в убийстве девочки
В 2011 году тело девочки в возрасте десяти лет нашли в лесу Ленинградской области. Спустя больше восьми лет следователи раскрыли личность преступника. Об этом сообщили «Невские новости».
Задержанный мужчина рассказал, что в 2011 году изнасиловал и задушил ребенка. Он также признался, что спрятал тело убитой в лесу.
По данным следственного комитета, в городе Волосово 26 марта 2011 мужчина изнасиловал потерпевшую в своем доме. После содеянного он задушил девочку. Тело убитой преступник спрятал в лесном массиве недалеко от деревни Извара и накидал снег на труп.
Следствие с участием задержанного собирают доказательства по делу. Преступнику грозит наказание по статье УК РФ «Убийство малолетней».