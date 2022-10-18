Преступник шантажировал нижегородского бизнесмена, вымогая деньги | 360°

Происшествия 18 октября 2022, 19:11 Преступник шантажировал нижегородского бизнесмена, вымогая деньги

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Нижегородский суд вынес приговор мужчине, который в течение месяца шантажировал местного предпринимателя, вымогая у него деньги. Об этом рассказало НИА «Нижний Новогород» со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.

Следствие установило, что преступник требовал у местного бизнесмена 30% доли в уставном капитале принадлежавшей ему компании, угрожая распространением сведений, порочащих честь и достоинство, а также деловую репутацию пострадавшего.

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Мужчину приговорили к трем годам и шести месяцам заключения в исправительной колонии.

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