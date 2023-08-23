Происшествия 23 августа 2023, 11:40 Преступления нацистов под Сталинградом в годы ВОВ признали геноцидом Суд признал геноцидом преступления нацистов в Сталинградской области в годы ВОВ РИА «Новости»

Читать 360tv в

Волгоградский облсуд признал геноцидом преступления нацистов в Сталинградской области в годы Великой Отечественной войны. Символично, что вердикт вынесли в годовщину начала массированной бомбардировки Сталинграда. Об этом сообщил ТАСС.

«Суд решил удовлетворить заявление прокурора Волгоградской области», — сообщила судья Алевтина Курникова.

Реклама

Материалы дела включали 14 томов. Они поступили в суд по заявлению прокурора Волгоградской области в июне 2023 года. Там содержатся данные о преступлениях немецко-фашистских захватчиков в отношении как минимум 130 тысяч мирных жителей и людей, служивших в Красной армии. СК пришел к выводу, что оккупационные администрации и войска вермахта совершали массовые убийства и грабежи в регионе, бросали людей на голодную смерть, засыпали женщин, детей и стариков землей заживо, сжигали детсады, школы и больницы.

По данным прокурора, материальный ущерб оценивается более чем в 17 триллионов рублей. Больше всего Сталинград пострадал 23 августа 1942 года во время воздушных бомбардировок и наземных боев. Погибли десятки тысяч мирных людей.

ФСБ предоставила свыше 200 доказательств геноцида советского народа в Сталинградской области.