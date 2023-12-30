Происшествия 30 декабря 2023, 21:15 «Преступление бандеровских ублюдков». Медведев жестко высказался об ударе ВСУ по Белгороду Медведев назвал украинскую атаку по Белгороду кровавым преступлением Pxhere

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Террористический удар по Белгороду и гибель людей — кровавое преступление бандеровских ублюдков. Такое заявление сделал зампред Совбеза России Дмитрий Медведев на своей странице во «ВКонтакте».

Медведев отметил, что Украина идет на античеловечные меры из-за бессилия что-либо изменить в зоне спецоперации. Но Россия не опустится до подобных действий.

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«Мы — не они. Хотя, вероятно, какая-нибудь мразь, типа Зеленского, спит и видит, чтобы наши Вооруженные силы превратили центр Киева в подобие сектора Газа. Тогда проще будет клянчить новое оружие у своих хозяев», — отметил Медведев.

Зампред Совбеза напомнил, что 29 декабря российская армия нанесла серьезный ущерб военной инфраструктуре неонацистского режима. Медведев пообещал, что ВС РФ продолжат работу.

Как отмечал ранее спикер ВСУ Юрий Игнат, Россия не делает «ответку», не привязывает свои стратегические ракетные удары к каким-либо датам или событиям. Российские бойцы бьют точно в цель, но предугадать, когда будет нанесен удар, — невозможно.

Украинская сторона напротив ведет свои атаки в преддверии праздников и метит по жилым кварталам. За день до Нового года ВСУ выпустили по центру Белгорода две ракеты «Ольха» с запрещенными кассетным вооружением и чешские реактивные снаряды из РСЗО Vampire. Погибли более 10 человек, в том числе дети. Свыше 100 белгородцев получили ранения, некоторые находятся в тяжелом состоянии.

Российская сторона запросила заседание Совета Безопасности ООН из-за удара ВСУ по Белгороду. В МИД РФ заверили, что все организаторы и исполнители обстрела понесут наказание.