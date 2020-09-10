10 сентября 2020, 12:06
Престарелая пенсионерка пропала в курганском лесу
В Курганской области пропала 90-летняя пенсионерка, которая ушла 8 сентября в лес за грибами и не вернулась. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС.
О пропаже женщины стало известно накануне. По данным информагентства, она ушла за грибами в лес в районе станции Пивкино (Щучанский район). В поисках задействовано около 40 человек, среди которых волонтеры, представители районной администрации, а также лесники, полицейские, спасатели и пожарные.