Происшествия 06 июня 2023, 21:12 Прессованный картон загорелся в ангаре в Тюмени МЧС: прессованный картон загорелся на площади 800 квадратных метров в ангаре в Тюмени

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Прессованный картон загорелся в ангаре в Тюмени на площади 800 квадратных метров. На тушение огня отправили 12 единиц техники и 50 человек личного состава, сообщил начальник службы пожаротушения областного ГУ МЧС подполковник Сергей Старосветов.

«Сегодня в девятом часу вечера поступило сообщение о пожаре в строении арочного типа по адресу: Тюмень, улица Тимофея Чаркова, 7Б. По предварительным данным, происходит горение прессованного картона, площадь пожара составляет 800 квадратных метров», — сказал представитель экстренной службы.

Старосветов добавил, что в ходе тушения огня жертв не допущено, спасены рядом стоящие строения.

Ранее сообщалось, что в результате пожара в Челябинской области погиб один человек. Горел двухквартирный жилой дом в поселке Красный Яр.