Эксклюзив 06 января 2023, 17:43 Пресс-центр МИД РФ эвакуировали в Москве из-за возгорания — источник Источник «360»: 25 человек эвакуировали из пресс-центра МИД в Москве из-за пожара РИА «Новости»

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Пожар произошел в восьмиэтажном здании пресс-центра МИД РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве, сообщил источник «360». По его данным, из-за ЧП на улицу эвакуировали 25 человек.

По предварительной информации, возгорание возникло в электрощите. На втором этаже наблюдается плотное задымление. Все обстоятельства и причины случившегося уточняются.

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UPD: По информации источника, открытое горение ликвидировали на площади два квадратных метра. Но на этажах все еще есть задымление.

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