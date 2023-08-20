Происшествия 20 августа 2023, 22:02 Пресс-служба Wildberries рассказала, какой ущерб получил склад в Электростали из-за ливня Wildberries: продавцам компенсируют стоимость товара, пострадавшего из-за ливня на складе Скриншот видео

Читать 360tv в

Вода залила около 500 квадратных метров склада Wildberries в Электростали. Там уже начались восстановительные работы. Об этом сообщил RT со ссылкой на пресс-службу компании.

«Сотрудники были незамедлительно эвакуированы из данной секции, пострадавших нет. Начались восстановительные ремонтные работы. Товары перемещены в другие секции склада», — рассказали в пресс-службе.

Реклама

Общая площадь склада — 250 тысяч квадратных метров. Сумму ущерба еще предстоит установить. При этом в пресс-службе заверили, что компания компенсирует продавцам стоимость утраченного товара.

В воскресенье, 20 августа, сильный ливень пробил крышу склада Wildberries в городском округе Электросталь. На опубликованных в Сети кадрах видно, что поток дождевой воды с крыши превратился в настоящий водопад. Под ним образовалась гигантская лужа, в которой плавали коробки с товарами.