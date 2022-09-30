Пресс-служба ГЖД сообщила о 18 погибших на путях в Нижегородской области в 2022 году | 360°

Происшествия 30 сентября 2022, 18:03 Поделиться Telegram

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Viber Пресс-служба ГЖД сообщила о 18 погибших на путях в Нижегородской области в 2022 году

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Количество людей, получивших травмы на железной дороге в Нижегородской области с начала 2022 года составило 26 человек, 18 из погибли, сообщило издание «Нижегородская правда» со ссылкой на пресс-службу Горьковской железной дороги (ГЖД)

За первые семь месяцев прошлого года эти показатели составили 22 человека и 15 человек. Чаще всего происшествия случались из-за хождения по рельсам и пешеходному настилу перед поездами или от удара током.

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«Призываем граждан соблюдать правила личной безопасности на железнодорожном транспорте, быть бдительными в зоне движения поездов», — уточнили в пресс-службе.

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