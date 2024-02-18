Происшествия 18 февраля 2024, 16:57 Пресс-секретарь СУ СК Камчатки подпал под проверку за грубую шутку Baza: пресс-секретаря СУ СК Камчатки проверят после грубой шутки РИА «Новости»

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Пресс-секретарь СУ СК России по Камчатскому краю подпал под проверку за грубую шутку с использованием нецензурной лексики. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По информации канала, сотрудник СУ СК делал официальный доклад о преступлении, его снимали на видео. После он решил пошутить над обвиняемым, который нанес потерпевшей телесные повреждения.

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«Нанес… Наносят крем на рожу, а он ее реально там [сильно избил], друзья», — со смехом сказал пресс-секретарь ведомства.

Запись, по данным Baza, сначала распространяли в чатах, а потом информация об этом попала и к руководству СУ СК. В итоге в отношении мужчины начали служебную проверку.

Официальных комментариев от ведомства по этому поводу не было.