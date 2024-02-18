18 февраля 2024, 16:57
Пресс-секретарь СУ СК Камчатки подпал под проверку за грубую шутку
Baza: пресс-секретаря СУ СК Камчатки проверят после грубой шутки
Пресс-секретарь СУ СК России по Камчатскому краю подпал под проверку за грубую шутку с использованием нецензурной лексики. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.
По информации канала, сотрудник СУ СК делал официальный доклад о преступлении, его снимали на видео. После он решил пошутить над обвиняемым, который нанес потерпевшей телесные повреждения.
Реклама
«Нанес… Наносят крем на рожу, а он ее реально там [сильно избил], друзья», — со смехом сказал пресс-секретарь ведомства.
Запись, по данным Baza, сначала распространяли в чатах, а потом информация об этом попала и к руководству СУ СК. В итоге в отношении мужчины начали служебную проверку.
Официальных комментариев от ведомства по этому поводу не было.
СК РФ
Реклама
Реклама