Преследователя школьницы из Нижегородской области отправили в больницу | 360°

Происшествия 27 октября 2022, 04:55 Преследователя школьницы из Нижегородской области отправили в больницу

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Мужчина, который находился на специальном учете в медицинском учреждении, преследовал школьницу в Дзержинске. Злоумышленника задержали и доставили в учреждение. Об этом сообщил NewsNN со ссылкой на ГУ МВД по Нижегородской области.

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В отдел полиции обратился законный представитель пострадавшей. Он рассказал, что накануне девочку преследовал неизвестный мужчина. Спустя время злоумышленника удалось задержать. Полицейские установили, что он находится на специальном учете в медицинском учреждении.