Происшествия 07 сентября 2023, 22:04 Преподавательница колледжа в Уфе обмотала студенту голову скотчем — СМИ Life: учительница в Уфе обмотала голову студента скотчем из-за неверного ответа Freepik

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Уфимская преподавательница обмотала скотчем голову ученика из-за неправильного ответа. Видео с инцидентом опубликовали в Telegram-канале «Новости Уфы и Республики Башкортостан».

На кадрах видно, как педагог раздраженно смотрит на студента, сидящего на передней парте. Голова ученика была обмотана красным скотчем. Когда он попытался отлепить его, женщина приклеила ленту обратно.

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«Что непонятного было в слове „не мешать работать?“», — громко спросила преподавательница на видео.

По данным издания Life, конфликт между учителем и студентом случился в Уфимском автотранспортном колледже (УАТК). Журналисты обратили внимание, что учительница попыталась затянуть ленту на шее молодого человека.

По неофициальной информации, педагога отстранили от работы.

Ранее в Смоленской области учительницу обвинили в доведении до самоубийства второклассника. По предварительным данным, женщина несправедливо относилась к ребенку.