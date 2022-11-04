Преподавателя СПБГУ уволили за непристойные шутки в адрес студенток | 360°

Происшествия 04 ноября 2022, 18:10 Преподавателя СПБГУ уволили за непристойные шутки в адрес студенток Викимедиа

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Преподаватель кафедры иностранных языков в сфере философии и социальных наук уволен из СПГБУ. Его студентки жаловались, что мужчина непристойно шутит в их адрес, сообщило издание neva.today со ссылку на пресс-службу вуза.

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Кроме того, на педагога написали заявление в правоохранительные органы. В пресс-службе уточнили, что он оказывает «неправомерное воздействие на обучающихся». Например, мужчина просил девушек отправлять ему видео с сексуальными танцами, а одной из студенток написал, что будет ее «иметь „прям впритык“ и на кушетке».