Происшествия 19 февраля 2024, 09:57 Преподавателя из Кирова обвинили в домогательствах к школьницам-близнецам Shot: пожилой педагог из Кирова несколько лет домогался школьниц-близнецов РИА «Новости»

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Пожилого педагога из Кирова заподозрили в домогательствах к школьницам-близнецам. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Мужчина вел платные занятия по радиоделу. Две школьницы, которые занимались в лаборатории радиоспорта, пожаловались родителям на педагога. По словам девочек, преподаватель приставал к ним в аудитории центра технического творчества. Продолжалось это не один год — с 2017 по 2020 год. Тогда девочкам-близнецам было всего по 10 лет. А педагогу — 65.

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По утверждению школьниц, пожилой учитель «целовал их и трогал за разные места». Сейчас девочки учатся в девятом классе. А подозреваемого отправили под домашний арест. Возбуждено уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера. Известно, что преподаватель имеет знак отличия — «Почетный радист Российской Федерации».

В Москве иностранца заподозрили в домогательствах к 13-летней девочке. Подозреваемого задержали и отправили на допрос.