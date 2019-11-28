Преподаватель скончался на глазах учеников
На уроке музыки в общеобразовательной школе № 57 Севастополя преподаватель ушел из жизни на глазах учащихся. Об этом сообщила онлайн-газета «Новый Севастополь» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
В специализированной школе I–III ступеней с музыкально-хоровым профилем обучения № 57 умер учитель. По информации издания, прибывшие по вызову сотрудники скорой помощи констатировали смерть педагога.
«Он умер 25 ноября на уроке музыки», — заявил источник.