  • Преподаватель скончался на глазах учеников

    28 ноября 2019, 11:15

    Ольга Ситникова

    На уроке музыки в общеобразовательной школе № 57 Севастополя преподаватель ушел из жизни на глазах учащихся. Об этом сообщила онлайн-газета «Новый Севастополь» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

    В специализированной школе I–III ступеней с музыкально-хоровым профилем обучения № 57 умер учитель. По информации издания, прибывшие по вызову сотрудники скорой помощи констатировали смерть педагога.

    «Он умер 25 ноября на уроке музыки», — заявил источник.