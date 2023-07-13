13 июля 2023, 11:43
Преподаватель МосГУ внезапно умер на рабочем месте
«МК»: в МосГУ внезапно умер замначальника управления аспирантуры Алексей Мацуев
В Московском гуманитарном университете скоропостижно скончался замначальника управления аспирантуры Алексей Мацуев. Об этом сообщил «МК».
По данным источника, утром в среду, 12 июля, в университете, расположенном на улице Юности, у 69-летнего доцента, кандидата исторических наук Алексея Мацуева резко ухудшилось здоровье. В результате чего он потерял сознание.
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Прибывшие в здание медики попытались оказать ему помощь, но безрезультатно. Точную причину смерти мужчины установят специалисты.
Ранее экс-посол России в Бангладеш Николаев умер в больнице после избиения в Тверской области.
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Москва 2023
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