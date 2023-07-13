Происшествия 13 июля 2023, 11:43 Преподаватель МосГУ внезапно умер на рабочем месте «МК»: в МосГУ внезапно умер замначальника управления аспирантуры Алексей Мацуев РИА «Новости»

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В Московском гуманитарном университете скоропостижно скончался замначальника управления аспирантуры Алексей Мацуев. Об этом сообщил «МК».

По данным источника, утром в среду, 12 июля, в университете, расположенном на улице Юности, у 69-летнего доцента, кандидата исторических наук Алексея Мацуева резко ухудшилось здоровье. В результате чего он потерял сознание.

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Прибывшие в здание медики попытались оказать ему помощь, но безрезультатно. Точную причину смерти мужчины установят специалисты.

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