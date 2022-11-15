Происшествия 15 ноября 2022, 19:08 Преподаватель челябинского вуза попал в поле зрения полиции из-за фото с голыми девушками «Подъем»: ректорат вуза Челябинска пожаловался на фото преподавателя с голыми девушками freepik

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Руководство Южно-Уральского госинститута искусств имени Чайковского в Челябинске сообщило в полицию о снимках преподавателя ОБЖ Сергея Панасенко с обнаженными девушками. В закрытой группе фотографа и педагога нашли тысячи снимков «с порнографическим контентом», элементами насилия, дискредитации госсимволов и даже суицидальных мотивов, написал журнал «Подъем». Полиция начала проверку.

Преподаватель рассказал изданию, что намерен подать на вуз в суд за клевету. Панасенко связал жалобу ректората в полицию с тем, что он «начал задавать неудобные вопросы» и предал огласке некоторые проблемы института. Мужчина отметил, что написал «заявления в 20 инстанций» и за три недели добился решения некоторых вопросов, в том числе с платной столовой, нехваткой туалетов, отсутствием ремонта в аудиториях.

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«Обыкновенные обнаженные. Я еще фотограф, у меня есть группа. <…> Специально подвели, лишь бы меня выжить. Они меня и так хотели уволить», — считает педагог.

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Он добавил, что также проводит фотосессии с животными из питомников. По образованию он педагог-психолог, при помощи животных работает с детьми, имеющими серьезные проблемы со здоровьем.

Панасенко отметил, что проводит фотосессии, в том числе обнаженные, с животными, все звери, по его словам, взяты из питомников.

В вузе, однако, считают, что Панасенко «стал блогером вместо занятий по ОБЖ» и «терроризирует» учебное заведение, в котором работает.