Премьер-министр Польши планирует посетить Смоленск в годовщину крушения Ту-154

В 2010 году самолет Ту-154 упал при заходе на посадку в аэропорту «Смоленск-Северный». Российские следователи установили, что пилот принял неверное решение при условиях плохой видимости. В самолете находились 96 человек, среди которых был польский президент Лех Качиньский. Никто не выжил.

Годовщина крушения состоится 10 апреля.