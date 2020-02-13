13 февраля 2020, 12:10
Премьер-министр Польши планирует посетить Смоленск в годовщину крушения Ту-154
Матеуш Моравецкий, премьер-министр Польши, собирается прилететь в Смоленск в апреле. Его визит связан с годовщиной крушения Ту-154. Об этом написал сайт «Аргументы и факты» со ссылкой на местную радиостанцию.
В 2010 году самолет Ту-154 упал при заходе на посадку в аэропорту «Смоленск-Северный». Российские следователи установили, что пилот принял неверное решение при условиях плохой видимости. В самолете находились 96 человек, среди которых был польский президент Лех Качиньский. Никто не выжил.
Годовщина крушения состоится 10 апреля.