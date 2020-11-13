Названы предварительные версии прорыва теплотрассы в Дзержинском

Заместитель председателя правительства Московской области Евгений Хромушин приехал на место прорыва теплотрассы в Дзержинском. Он назвал несколько возможных причин ЧП.

Хромушин заявил, что это нетипичная ситуация.

«У нас вся труба, которая идет в следующую камеру, несмотря на то, что она 1979 года, вся в надлежащем, удовлетворительном состоянии. Более того, сейчас, по крайней мере по документам, коллеги подтверждают, что весь этот участок проходил опрессовку при подготовке к зиме. Он прошел опрессовку», — сказал он.

Одна из версий — это то, что технология была нарушена еще в 1979 году, когда трубу укладывали, потому что конкретно на этом участке «обмуровки не было». Кроме того, разрушена именно нижняя часть трубы.

Источник фото: телеканал «360»

«Вторая версия — что тут рядом кабели проходят, надо разобраться, что с защитой. Но это все-таки минимальная ситуация. Потому что дальше идут все сети новые — 2006 года. <…> Может быть человеческий фактор. Когда укладывали трубу и подключали камеры в прошлые годы, могли допустить брак при работах», — добавил зампред правительства.

Хромушин заметил, что любая нештатная ситуация по отключению тепла, которая длится больше трех часов, по регламенту Московской области тут же переходит на областной уровень контроля.

«В течение двух часов будет пущено тепло, приведена надлежащее состояние проезжая часть. А дальше будем разбираться в том, кто виноват», — подчеркнул представитель подмосковного правительства.

Теплотрассу в Дзержинском прорвало 12 ноября. Четыре девочки ошпарились кипятком. Их доставили в ожоговый центр Московского областного центра охраны материнства и детства в Люберцах. У них диагностировали ожоги ног разной степени тяжести. Следственный комитет региона открыл уголовное дело о халатности.