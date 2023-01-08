Происшествия 08 января 2023, 09:59 Предварительной причиной взрыва на газопроводе в Лутугине под ЛНР назвали подрыв МЧС ЛНР: предварительной причиной взрыва на газопроводе в Лутугине стал подрыв Соцсети

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Подрыв рассматривают в качестве предварительной версии причины взрыва на газопроводе в Лутугине. Об этом сообщили в МЧС Луганской Народной Республики, передал ТАСС.

«Взрыв на газопроводе в Лутугине, предварительно, произошел из-за подрыва», — уточнили в ведомстве.

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Специалисты «Луганскгаз» уже восстановили магистральный газопровод. В пресс-службе предприятия отметили, что после наполнения восстановленного участка магистральной сети топливом начнется поэтапное подключение жителей к системе газоснабжения.

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Вечером в субботу, 7 января, стало известно, что причины взрыва на газопроводе в городе Лутугино устанавливают спецслужбы. Восстановление подачи природного газа жителям назвали первоначальной целью. В результате взрыва на магистральном трубопроводе без газа остались почти 11 тысяч абонентов во всех населенных пунктах, кроме сел Первозванка и Волнухино.