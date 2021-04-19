Предварительной причиной взрыва газа в нижегородском селе назвали неисправность оборудования

Взрыв в трехэтажном жилом доме в нижегородском селе мог произойти из-за утечки газа. Не исключено, что оборудование было неисправно, сообщили РИА «Новости» в экстренных службах.

«Предварительно — утечка газа из-за неисправности газового оборудования в квартире на третьем этаже», — уточнил собеседник агентства.

Пострадали, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области, семь человек. Их осматривают медики.

«До прибытия спасателей из дома самостоятельно эвакуировался 31 человек», — добавили в ведомстве.

У трех пострадавших травмы серьезные: один получил ожоги лица и плеча, двое других — перелом позвоночника.

Последствия взрыва газа в нижегородском селе. Источник фото: пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области

Пожару присвоили ранг № 3. На данный момент горит кровля дома на площади 900 квадратных метров. На место происшествия прибыл начальник регионального главка МЧС Валерий Синьков.

В ликвидации последствий происшествия задействовали 237 человек и 50 единиц техники, в том числе 177 сотрудников МЧС и 27 единиц техники ведомства.