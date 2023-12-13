Происшествия 13 декабря 2023, 12:09 Предварительной причиной пожара в московской конюшне назвали поджог Mash: сотрудники сгоревшей в Москве конюшни назвали причиной пожара поджог РИА «Новости»

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Сотрудники московской конюшни «Волшебный лес» предположили, что случившийся в ней утром пожар был результатом умышленного поджога. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По словам работников, внутри помещения не было системы отопления, кроме одного обогревателя в каморке сторожа. Его помещение осталась невредимым. Распределительный электрощиток также не был поврежден.

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О первых признаках возгорания сообщил сторож конюшни. После этого он перестал отвечать на звонки. Его начали разыскивать.

Пожар произошел сегодня на рассвете в КСК «Волшебный лес», расположенном на Лосином острове. В огне погибло 16 лошадей. Лишь четырех животных удалось спасти из пылающего деревянного здания.

Ранее во время пожара в селе Бисерово Богородского округа пожарные не дали огню переброситься на сарай, где жили пять кошек и собака. Домашние питомцы были в постройке в трех метрах от горящего здания.