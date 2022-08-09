Предварительно при взрыве в Крыму среди туристов жертв и раненых нет — АТОР
Ассоциация туроператоров России заявила, что предварительно при взрыве в Крыму туристы не пострадали
По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР) предварительно при взрыве в Крыму среди отдыхающих никто не пострадал. О произошедшем сообщили СМИ и пользователи соцсетей.
«По предварительным (обращаем на это внимание!) данным, взрыв произошел далеко от курортной зоны, среди туристов жертв и раненых нет», — говорится в сообщении в Telegram-канале Ассоциации.
Представитель АТОР уточнил, что около военного объекта в Крыму около Новофедоровки (район города Саки) раздалось несколько мощных взрывов.
Жители Новофедоровки сообщили о звуках взрывов в Крыму, опубликовано видео с места происшествия. Власти попросили «не плодить версии» взрывов в Крыму. Советник главы и глава республики Крым подтвердили, что в районе поселка Новофедоровка прогремели несколько взрывов.
«Пока могу подтвердить лишь сам факт нескольких взрывов в районе Новофедоровки. Прошу всех подождать официальных сообщений и не плодить версии», — написал советник главы республики Олег Крючков в своем Telegram-канале.
На место ЧП выехал глава Крыма Сергей Аксенов.