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    09 августа 2022, 16:42

    Предварительно при взрыве в Крыму среди туристов жертв и раненых нет — АТОР

    Ассоциация туроператоров России заявила, что предварительно при взрыве в Крыму туристы не пострадали

    Юлия Баранова

    По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР) предварительно при взрыве в Крыму среди отдыхающих никто не пострадал. О произошедшем сообщили СМИ и пользователи соцсетей.

    «По предварительным (обращаем на это внимание!) данным, взрыв произошел далеко от курортной зоны, среди туристов жертв и раненых нет», — говорится в сообщении в Telegram-канале Ассоциации.

    Представитель АТОР уточнил, что около военного объекта в Крыму около Новофедоровки (район города Саки) раздалось несколько мощных взрывов.

    Жители Новофедоровки сообщили о звуках взрывов в Крыму, опубликовано видео с места происшествия. Власти попросили «не плодить версии» взрывов в Крыму. Советник главы и глава республики Крым подтвердили, что в районе поселка Новофедоровка прогремели несколько взрывов.

    «Пока могу подтвердить лишь сам факт нескольких взрывов в районе Новофедоровки. Прошу всех подождать официальных сообщений и не плодить версии», — написал советник главы республики Олег Крючков в своем Telegram-канале.

    На место ЧП выехал глава Крыма Сергей Аксенов.