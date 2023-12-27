Происшествия 27 декабря 2023, 14:02 Представительница банка похитила у пенсионерки 10 тысяч рублей в Тюмени

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Тюменские правоохранители задержали 25-летнюю представительницу банка. Ее подозревают в краже 10 тысяч рублей. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу УМВД РФ по региону.

Согласно данным ведомства, 75-летняя местная жительница обратилась к сотруднице за помощью. Потерпевшая попросила фигурантку закрыть кредитную карту.

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«Злоумышленница, воспользовавшись сотовым телефоном женщины, похитила деньги с ее счета», — отметили в полиции.

Девушка признала свою вину. Теперь ей грозит до шести лет лишения свободы.