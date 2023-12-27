27 декабря 2023, 14:02
Представительница банка похитила у пенсионерки 10 тысяч рублей в Тюмени
Тюменские правоохранители задержали 25-летнюю представительницу банка. Ее подозревают в краже 10 тысяч рублей. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу УМВД РФ по региону.
Согласно данным ведомства, 75-летняя местная жительница обратилась к сотруднице за помощью. Потерпевшая попросила фигурантку закрыть кредитную карту.
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«Злоумышленница, воспользовавшись сотовым телефоном женщины, похитила деньги с ее счета», — отметили в полиции.
Девушка признала свою вину. Теперь ей грозит до шести лет лишения свободы.
Кражи
Полиция
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