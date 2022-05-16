Представители Рослесхоза рассказали о лесных пожарах в России

В пресс-службе Рослесхоза рассказали, как на данный момент обстоит ситуация с лесными пожарами в России. Об этом сообщил RT.

«За неделю с 9 по 15 мая 2022 года пожарными ликвидировано 1139 лесных пожаров в 42 регионах России», — заявили в ведомстве.

Больше всего пожаров потушили в Красноярском крае, Иркутской, Свердловской, Новосибирской, Томской, Омской, Курганской и Тюменской областях, Приморском и Хабаровском крае.