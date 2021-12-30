Представители Госдумы рассказали, кто виноват в гибели женщины от собак в Якутске

53-летняя Сардана Слепцова погибла в Якутске после нападения стаи собак. Представитель Госдумы прокомментировал эту ситуацию. Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов заявил, что в случившемся виноваты местные чиновники. Следователи уже возбудили уголовное дело. На данный момент выясняют, были ли у животных хозяева.

«Давайте будем честны, женщина погибла из-за преступной халатности местных чиновников. Это единственное, что мы знаем пока доподлинно. Если животные были безнадзорные, то это вина местных чиновников, которые на протяжении нескольких лет в Якутии саботируют закон», — заявил депутат.