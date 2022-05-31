Представители Delivery Club подтвердили утечку данных курьеров

Ранее в Сети появилась информация об утечке данных о курьерах популярных сервисов доставки. Компания Delivery Club 31 мая подтвердила эти сообщения относительно своих сотрудников. Об этом сообщил ТАСС.

«Две недели назад служба безопасности Delivery Club обнаружила утечку данных. Опубликованные данные курьеров — часть этого инцидента», — сообщили представители Delivery Club.

Они отметили, что после утечки компания провела расследование. Его результаты показали, что данные попали в общий доступ из-за «внешнего воздействия».

В данный момент расследование продолжается. Также компания занялась улучшением защиты внутренних систем.

Журналисты TACC отметили, что сотрудники другого сервиса доставки — «Яндекс Еды» — ранее опровергли слухи о новой утечке.

Фактом обнародования данных заинтересовался Роскомнадзор. Об этом сообщил RT. Сотрудники ведомства попросили представителей «Яндекс.Еда» и Delivery Club предоставить подробную информацию о возможных утечках персональной информации курьеров.